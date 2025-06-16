Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasaklandı

Ordu Valiliği, kent genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle önemli bir karar aldı. 16 Haziran Pazartesi ve 17 Haziran Salı günlerini kapsayacak şekilde, il genelindeki tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Yazılı olarak yapılan açıklamada, denizde oluşan yüksek dalgaların ve rip akıntısı olarak bilinen çeken akıntıların can güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, vatandaşların yasağa uymaları istendi.