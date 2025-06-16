Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasaklandı
Ordu Valiliği, 16 Haziran Pazartesi ve 17 Haziran Salı günleri boyunca denize girmeyi yasakladı. Yasağın gerekçesi ise yüksek dalgalar ve rip akıntısı nedeniyle artan boğulma tehlikesi.
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Ordu Valiliği, kent genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle önemli bir karar aldı. 16 Haziran Pazartesi ve 17 Haziran Salı günlerini kapsayacak şekilde, il genelindeki tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.
Yazılı olarak yapılan açıklamada, denizde oluşan yüksek dalgaların ve rip akıntısı olarak bilinen çeken akıntıların can güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekildi.
Açıklamada, vatandaşların yasağa uymaları istendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı