Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasaklandı

Ordu Valiliği, 16 Haziran Pazartesi ve 17 Haziran Salı günleri boyunca denize girmeyi yasakladı. Yasağın gerekçesi ise yüksek dalgalar ve rip akıntısı nedeniyle artan boğulma tehlikesi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasaklandı
Yayınlanma:

Ordu Valiliği, kent genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle önemli bir karar aldı. 16 Haziran Pazartesi ve 17 Haziran Salı günlerini kapsayacak şekilde, il genelindeki tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Yazılı olarak yapılan açıklamada, denizde oluşan yüksek dalgaların ve rip akıntısı olarak bilinen çeken akıntıların can güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekildi. 

Açıklamada, vatandaşların yasağa uymaları istendi.

Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: "Çatışmalar dursun, Türkiye hazır!"Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: "Çatışmalar dursun, Türkiye hazır!"Gündem
Aksaray’da acı olay! 1 yaşındaki bebek havuzda boğulduAksaray’da acı olay! 1 yaşındaki bebek havuzda boğulduYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

ordu
Günün Manşetleri
İklim krizi deri sanayisini vurdu
DEAŞ'a darbe üstüne darbe!
Vatan Partisi'nden İsrail'e sert çıkış
Trafikte büyük denetim dalgası
Aksaray'da iki sıcak hava balonu düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe diplomasi trafiği
Vatan Partisi'nden İsrail’e karşı eylem
İsrail Ordusu raporunda Türkiye'yi suçladı
Ferdi Zeyrek soruşturmasında üç tutuklama
İran’dan Tel Aviv’e yıkıcı füze operasyonu
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 17 Haziran alarmı! Meteoroloji'den 17 Haziran alarmı!
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor
A101'e benzinli motosiklet geliyor! A101'e benzinli motosiklet geliyor!
Akaryakıta beş günde üçüncü zam yolda! Akaryakıta beş günde üçüncü zam yolda!