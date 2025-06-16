Aksaray’da acı olay! 1 yaşındaki bebek havuzda boğuldu

Aksaray'da ailesiyle birlikte misafirliğe gittiği köy evinin bahçesindeki havuza düşen 1 yaşındaki Asaf G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Aksaray’da acı olay! 1 yaşındaki bebek havuzda boğuldu
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Aksaray’ın Merkez ilçesine bağlı Yanyurt köyünde yaşanan olayda, Ali ve Fadimana G. çifti, çocukları Asaf G. ile birlikte bir yakınlarının evine misafirliğe gitti. Ancak ziyaret, kısa sürede trajediye dönüştü. Edinilen bilgiye göre, evin bahçesinde bulunan havuzun etrafında oynayan 1 yaşındaki Asaf G.,  suya düştü.

Minik Asaf, ailesi tarafından havuzdan çıkarılarak hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kalbi durmuş olan çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Kalbi yeniden çalıştırılan bebek, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından, durumunun ağır olması nedeniyle Konya’daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Asaf G., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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