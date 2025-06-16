Galeri görünümlü çete çökertildi: Kırşehir’de tefeci operasyonu

Kırşehir'de "galericilik faaliyeti" adı altında tefecilik, yağma ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 9 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Polis, milyonlarca lira değerinde senet, tabanca ve araç satış sözleşmeleri ele geçirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galeri görünümlü çete çökertildi: Kırşehir’de tefeci operasyonu
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, kent genelinde faaliyet gösteren bir suç ağına operasyon düzenledi. Şüphelilerin "galericilik" görüntüsü altında organize biçimde tefecilik, yağma ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

15 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Sabah saatlerinde harekete geçen polis ekipleri, Kırşehir merkezde önceden belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.T., O.T., R.A., B.A., H.E., N.K., S.B., C.S. ve Ö.Ö. isimli 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Elde edilen deliller arasında 2 adet ruhsatsız tabanca, 221 adet tabanca fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 6 milyon lira değerinde 15 senet ve senet fotokopisi, 158 adet araç satış sözleşmesi,  alacak-verecek notlarının yer aldığı bir defter, 14 cep telefonu bulunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Kırşehir Tefecilik operasyonu
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