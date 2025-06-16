Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: "Çatışmalar dursun, Türkiye hazır!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu, Pezeşkiyan’ın göreve başlamasının ardından iki lider arasında yapılan ikinci temas oldu. Görüşmede ana gündem maddesi, İsrail ile İran arasındaki çatışmalı süreç oldu.

Haber Global'e göre, liderler, sadece ikili ilişkileri değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele aldı. Görüşmenin ana ekseninde ise Orta Doğu'daki tırmanan gerilim vardı.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ MASADA

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ermesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, bu süreçte birçok liderle temas kurduğunu ifade ederek, Türkiye’nin nükleer müzakerelerin yeniden başlaması ve diyalog ortamının sağlanması için kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.

Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrarın korunmasına verdiği öneme dikkat çeken Erdoğan, diplomasi kanallarının açık tutulmasının önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin çatışmaların azaltılması ve taraflar arasında uzlaşının sağlanması için her türlü diplomatik çabayı göstermeye hazır olduğunu iletti.