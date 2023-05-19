Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan ile müzakere yapmayacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan kararını açıkladı
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu öncesi Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'dan Becky Anderson'ın sorularını yanıtladı.

Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici olacağı yönündeki tezlerin sorulması üzerine Erdoğan 'Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim' ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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