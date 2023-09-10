Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği açıklaması! G20 Liderler Zirvesi'nin ardından konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 18. G20 liderler zirvesi sonrası basın açıklaması yaptı. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin görüşüldüğünü ifade etti. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi oyaladığına dikkat çekti.

ERDOĞAN'DAN TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahıl Koridoru konusunda Rusya'nın dışlandığı bir çözümü gerçek dışı olarak niteledi. Rusya-Katar ve Türkiye olarak gıda sıkıntısı çeken Afrika ülkelerine yönelik 1 milyon ton tahılın işlenerek, ulaştırılmasına önem verdiklerine vurgu yapan Erdoğan, şöyle konuştu:

- El ele vererek bunu gerçekleştireceğiz. Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sürecin sürdürülebilir olma ihtimali çok düşüktür. Karadeniz'de sükuneti bozacak, bölgede gerilimi tırmandıracak her türlü adımdan uzak durulması gerektiği kanaatindeyiz. Bugüne kadar Montrö'yü titizlikle uygulayarak ve taraflarla sürekli diyalog halinde kalarak, böyle bir duruma mahal vermedik. Küresel gıda güvenliğine katkı için yakın zamanda Gıda Güvenliği Çalışma Grubu'nu toplayacağız. Gerek Rusya gerek Ukrayna gerekse Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumla yakın temas içinde olmayı sürdüreceğiz. Zirve bildirgesinde ülkemizin tüm bu çabalarından hakkıyla bahsedildi.

ERDOĞAN PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞECEK

Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginlik ile ilgili de konuştu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşme yapacağını söyledi.

Erdoğan, polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasının da nefret suçu olduğunu kaydetti. Müslümanları ve mültecileri hedef alan saldırıların kimi Batı ülkelerinde artık tahammül sınırlarını aştığını, bazı yerlerde de nefret furyasına dönüştüğünü dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: