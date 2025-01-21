Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelere "başıboş köpek" talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından başıboş köpek sorunuyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye, okula, kütüphaneye, parka giden çocuklara sahipsiz köpeklerin saldırdığı bir ülke utancını yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur" dedi.

Belediyelerin başıboş köpek sorunuyla mücadelede görevlerini yapması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Farklı bahaneler öne sürerek görevini yapmayanlarla ilgili bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız" açıklamasını yaptı.