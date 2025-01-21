Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelere "başıboş köpek" talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başıboş köpek sorunuyla mücadelede siyasi parti ayırt etmeksizin tüm belediyelerin görevlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Farklı bahanelerle görevini yapmayanlarla ilgili bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız" açıklamasını yaptı.

Mert Sagit Mert Sagit
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelere "başıboş köpek" talimatı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından başıboş köpek sorunuyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye, okula, kütüphaneye, parka giden çocuklara sahipsiz köpeklerin saldırdığı bir ülke utancını yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur" dedi.

Belediyelerin başıboş köpek sorunuyla mücadelede görevlerini yapması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Farklı bahaneler öne sürerek görevini yapmayanlarla ilgili bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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