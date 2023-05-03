Erdoğan'ın affettiği Hizbullahçı kim?

Çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlünün kalan cezalarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda Nihat İliman ile Sedat Çelik'in cezaları "sakatlık hali", Çetin Saner ile Mehmet Emin Alpsoy'un cezaları da "kocama hali" nedeniyle kaldırıldı.

MEHMET EMİN ALPSOY KİMDİR?

Cezası kaldırılan Mehmet Emin Alpsoy, Hizbullah’ın ‘askeri kanat sorumlusu’ olarak faili meçhul cinayetlerden sorumlu tutulmuş ve ağırlaştırılmış müebbet cezası almıştı. Alpsoy’un oğluyla birlikte Ankara Etimesgut’ta üç kişiyi kaçırıp işkenceyle sorguladıktan sonra öldürülmesi olayı nedeniyle de ceza aldığı ortaya çıkmıştı.

HÜDA PAR'DAN ÇAĞRI

AK Parti’nin ittifak ortağı ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a destek veren HÜDA PAR, uzun süredir Mehmet Emin Alpsoy’un serbest kalması için çağrı yapıyordu.