Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gündemi değerlendirdi.



Erdoğan, PKK ile iltisakları nedeniyle CHP ve DEM Partili belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili, yargıyı tebrik etti. “Makamını suiistimal eden bedelini öder” dedi.



- Yargı, başsavcı ve savcılar bu konuda çok ciddi bir dirayet ortaya koyuyorlar. Ben bu dirayetleri sebebiyle yargıyı tebrik ediyorum. (…) Seçilmiş olmak, kimseye terörle kol kola, yan yana yürüme hakkı vermez. Milletin imkanlarının, Kandil’deki ve Avrupa’daki terör baronlarına veya bölücü örgütün şehir yapılanmasına peşkeş çekilmesine göz yummayız. Muhalefet yargıyı görevini yaptığı için baskı altına almaya kalkmamalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li belediyelerin kamuoyunda tartışma yaratan milyonluk konser organizasyonlarını da eleştirdi. Konuyla ilgili yargıyı işaret etti.



- Yargının çok sağlam yere bastığını görüyorum. Açıklanan rakamlar basit rakamlar, ufak rakamlar değil. Bunun hesabını vermeleri lazım. Bu süreci en hayırlı şekilde yargı işletiyor. Üzerine üzerine gidecekler. (...) Kamuya borçlarını ödemeyen belediyeler milyonluk eğlenceler tertip ediyor. Millet adına borçlar istendiğinde “bizi çalıştırmıyorlar” feryatları koparan bir zihniyetle karşı karşıyayız.

Gazeteciler ile sohbetinde dış politikadan ekonomiye pek çok konuyu değerlendiren Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan Meclis'te konuşsun' açıklamasına karşı sessizliğini koruması ise dikkat çekti.