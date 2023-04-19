Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama: "Çin ve Güney Kore ile görüşmelerimiz oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye'nin nükleer gücüne ilişkin soru üzerine Erdoğan, dört ünite olan nükleer enerjinin ilk merkezini açacaklarını anımsatarak, "Çin ve Kore ile görüşmelerimiz oldu. Yaptığımız görüşmeler neticesinde buralarda da yapacağımız anlaşmayla adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünyanın en önemli nükleer güçlerinden biri olacağını vurgulayan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda enerjinin yüz yılı olacağını söyledi.

"BATI DÜNYASININ EMİR VERDİĞİ GÜNLER GERİDE KALDI"

Nükleer enerji santralinde yüzlerce gencin yetiştiğini bildiren Erdoğan, "Türkiye, artık eski Türkiye değil. Batı dünyasının bize emir verdiği, sadece tüketici olduğumuz günler geride kaldı. Biz, yerli ve milli bir anlayışta küresel alanda varlık göstereceğiz. Bunların devamı inşallah Türkiye'ye sınıf atlatacak." diye konuştu.

Gabar bölgesinde günlük yaklaşık 10 bin varillik petrol üretiminin yapıldığını aktaran Erdoğan, "Burası şimdilik Türkiye'nin en çok üretim yapılan bölgesi. Bu yıl içerisinde hedef 15 ilave kuyu, bunlarla birlikte günlük üretimi 20 bin varile çıkarmak. Diğer kuyularla birlikte yurt içi petrol üretiminde hedefimiz, günlük 100 bin varile çıkmak. Allah'ın iziyle petrolde de dışa bağımlılığımızı adım adım azaltacağız." açıklamasını yaptı.