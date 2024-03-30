Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandık güvenliği mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin sandık görevlilere ile iftarda buluştu. Erdoğan sandıklara sahip çıkma mesajı verdi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı temsilen sandıklara sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin sandık görevlileriyle iftarda buluştu, sandıklara sahip çıkma mesajı verdi.

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"Bizim kimsenin oyunda gözümüz yok" diyen Erdoğan "İşi hiç olmadığı kadar sıkı tutmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

- AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı temsilen sandıklara sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. İşi hiç olmadığı kadar sıkı tutmamız gerekiyor. Bizim kimsenin oyunda gözümüz yok ama bizim namusumuza emanet edilmiş tek bir kardeşimizin oyunun zayi edilmesine de rıza gösteremeyiz.

Cumhurbaşkanı seçim gününün provokasyonlara açık olduğunu söyleyerek tutanak vurgusu yaptı.

- Yaşanan her türlü olağan dışı durum, yazılı tutanağa dönüştürülerek mutlaka kayıt altına alınmalıdır. Tutanaklar, sisteme girişler, tespit edilen eksiklerin tamamlanması gibi işlemler hassasiyetle yürütülmelidir.

Erdoğan'ın gündeminde muhalefet de vardı. İmamoğlu'nun kirli pazarlıklar içinde olduğunu söyleyen Erdoğan "Benim halkım bu seçimlerde Ekrem Efendi'ye böyle bir yol göstermeyecek" dedi.