Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel’in sokak çağrılarına sert tepki gösterdi. Türkiye’nin sokak terörüne teslim edilmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, “CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak, çıkmaz sokaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına karşı halkı sokağa çağıran CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Sokakların terörize edilmesine göz yummayacaklarını vurgulayan Erdoğan, Özgür Özel’i de sorumlu davranmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve PKK’yı feshetme çağrısının ardından yapılan ilk Nevruz kutlamasında dikkat çeken bir çağrı da yaptı. Erdoğan, "21 Mart’ı baharın ve barışın bayramı ilan edelim” dedi.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Çok açık ve net söylüyorum: CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak, çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu, sahtekârlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur. Ramazan-ı Şerif ile nevruzu birlikte idrak ettiğimiz böylesi özel bir günde, İstanbul’daki bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokaklarımızın karıştırılmak istendiğine şahit oluyoruz. Bir avuç kifayetsiz muhterisin sırf kendi ikballeri, menfaatleri, rant ve yağma tezgâhları bozulmasın diye milletimizin huzuruna kastetmesine, insanlarımızı kışkırtmasına, Türkiye’yi terörize ve tedirgin etmeye çalışmasına göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum. Bu milletin ezelî ve ebedî kardeşliğinin zedelenmesine bugüne kadar rıza göstermedik, bundan sonra da göstermeyeceğiz. Ne hazindir ki CHP, mevcut yönetim idaresinde illegal örgütlerle kurduğu asimetrik ilişkileri, gırtlağına kadar battığı yolsuzlukları, darbecilere cesaret veren tavırları, sokak terörünü tahrik eden sorunlu söylemleri sebebiyle meşru zeminde siyaset yapan bir parti olma vasfını hızla yitirmektedir. CHP’nin sadece belediyelere çökmüş haramilerle değil, marjinal yapılarla ve terör örgütleriyle de arasına mesafe koyması gerektiği açıktır."