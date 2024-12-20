Davutoğlu AK Parti'ye mi katılacak?

Şimdi de, “Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim” diyerek el yükseltti. Peki Davutoğlu AK Parti’ye geri dönecek mi? Gazeteci Ersoy Dede, Ulusal Kanal canlı yayınında değerlendirdi. Ayrıntıları haberimizde...

Önce Suriye ile ilgili açıklamaları geldi. Bu ‘kopmadım’ çıkışının ardından da el yükseltip “Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim” dedi. Suriye’deki son gelişmelerle birlikte Ahmet Davutoğlu, ardı ardına AK Parti’ye yeşil ışık yaktı.

‘ABD’nin Ankara’daki adamı’, Suriye'ye müdahale başladığında dönemin Dışişleri Bakanı şimdinin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, son açıklamalarını konuk olduğu KRT TV'de yaptı.

- Son dönemde bu niye hızlandı? Suriye olayları olmamış olsa belki bu kadar bu konular gündeme gelmezdi. Çünkü Suriye olaylarında iktidar çevreleri de kolaycılıkla beni suçluyorlardı. Haklı olduğum ortaya çıktı ve daha önce bana karşı paslanan kulaklar iktidar da muhalefette şimdi daha dikkatli dinliyor.

Peki Davutoğlu AK Parti’ye geri dönecek mi? Gazeteci - Sunucu Ersoy Dede, konuyu Ulusal Kanal canlı yayınında değerlendirdi.