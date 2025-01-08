DEM heyeti 'Öcalan' turunu tamamladı

PKK'nın meclisteki uzantısı DEM Parti'nin İmralı heyeti ilk tur görüşmelerini tamamladı. Meclisteki partilere PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajları ulaştırıldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
DEM heyeti 'Öcalan' turunu tamamladı
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 Kapsamlı açıklamayı terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettikten sonra yapacak olan DEM Parti heyetinin İmralı'ya 2. ziyaret için bu hafta başvuru yapması bekleniyor.

DEM Parti Meclis'teki "Öcalan" turlarını tamamlandı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, meclisteki partilerle görüşerek Öcalan'ın mesajlarını ulaştırdı. Heyetin terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş ziyaretinden sonra kapsamlı açıklama yapacağı belirtiliyor.

Ankara kulislerlerinde İmralı Heyetinin 10 Ocak'ta Edirne Cezaevi'ndeki Selahattin Demirtaş ziyaret edeceği konuşuluyor.

Sırrı Süreyya Önder, İmralı Heyeti'nin Irak ve Suriye'de de etnik siyasetler yürüten partilerle de görüşeceğini açıkladı. Bu ziyaretlerin 2. İmralı görüşmesinden sonra yapılacağı belirtiliyor.

Abdullah Öcalan ziyaretinin ne zaman yapılacağını da DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli açıkladı. Temelli, İmralı'ya 2. ziyaret için başvurunun bu hafta içerisinde Adalet Bakanlığı yapılacağını söyledi. Temelli, ilk ziyarette yer almayan ancak partileri ziyaret eden heyette bulunan Ahmet Türk'ün ikinci ziyarette yer alacağını belirtti.

Ankara kulislerinde ise Beştepe'nin süreçten rahatsız olduğu konuşuluyor. Adalet Bakanlığı'nın da bu çerçevede 2. ziyarete izin verip vermeyeceği ise merak konusu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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