DEM Parti 1 Mayıs'ta CHP'nin etkinliğine çağrı yaptı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti, 1 Mayıs'ta İstanbul'da Saraçhane'ye çağrı yaptı. CHP'nin Saraçhane'de yapacağı eyleme çağrı yapılan açıklamada, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da bu etkinliğe katılacağı belirtildi.

DEM Parti 1 Mayıs'ta CHP'nin etkinliğine çağrı yaptı
Editör: Uğur Çam
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CHP, 1 Mayıs'ta İstanbul'da Saraçhane önüne çağrı yapmış, buradan Taksim Meydanı'na yürüyeceğini açıklamıştı. CHP'nin ardından DEM Parti de İstanbul'da Saraçhane'ye çağrı yaptı.

DEM PARTİ 1 MAYIS'TA CHP'NİN ETKİNLİĞİNE ÇAĞRI YAPTI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs için yaptığı çağrıda toplanma adresi olarak Saraçhane'yi duyurmuştu. Saat 10.00'da Saraçhane'de toplanacaklarını duyuran Çelik, buradan Taksim'e yürüyüş yapılacağını açıklamıştı. DEM Parti'den yapılan açıklamada da saat 10.00'da Saraçhane'ye çağrı yapıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın İstanbul'daki kutlamalara katılacağı belirtilen açıklamada, Saraçhane'den Taksim'e yürüyüş yapılacağı belirtildi.

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# 1 mayıs # chp # DEM Parti # Taksim # saraçhane
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