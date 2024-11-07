DEM Parti Doğu illerinde aradığını bulamıyor

Vatan Partisi Batman İl Başkanı İrfan Coşkun, gözlemlerini Ulusal Kanal'a anlattı. Bölge halkının Dem Parti'den usandığını, kaos değil huzur istediğini söyledi.

Dem Parti artık gerçek yüzünü gizleyemiyor. Çocuk kaçıran, Türkiye'nin birliğini bozmaya çalışan PKK uzantısı parti halkı harekete geçiremiyor. Bunun son örneği kayyum ataması yapılan Mardin, Batman ve Halfeti'de yaşandı.



Kayyumlara karşı Dem Parti yöneticileri halkı sokağa dökmek istedi, ancak karşısında halkı değil polisi buldu. Dem Parti yöneticileri 2 il ve 1 ilçede cılız kalabalığa konuştu.



Gözlemlerini paylaşan Vatan Partisi Batman İl Başkanı İrfan Coşkun, bölge halkının göbeği Kandil'e bağlı partiden bıktığını anlattı.

- Vatandaş dem partinin politikalarından söylemlerinden bıktı usandı sokaklarda eylem değil huzur istiyorlar.

Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya Dem Parti yöneticileri çocukları kullanarak sokakları karıştırmak istedi. Çocukların kullanıldığı olaylarda polise taş atanlar oldu, 16 güvenlik görevlisi ile 2 vatandaş yaralandı. 140 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.