DEM Parti Doğu illerinde aradığını bulamıyor

Dem Parti Doğu illerinde artık umduğunu bulamıyor. Vatandaş "sokağa çıkın" çağrılarına karşılık vermiyor. En son Mardin, Batman ve Halfeti'ye atanan kayyumlardan sonra cılız eylemlerin dışında bölgede kitlesel eylemler yapılamadı.

Yayınlanma:

Vatan Partisi Batman İl Başkanı İrfan Coşkun, gözlemlerini Ulusal Kanal'a anlattı. Bölge halkının Dem Parti'den usandığını, kaos değil huzur istediğini söyledi.

Dem Parti artık gerçek yüzünü gizleyemiyor. Çocuk kaçıran, Türkiye'nin birliğini bozmaya çalışan PKK uzantısı parti halkı harekete geçiremiyor. Bunun son örneği kayyum ataması yapılan Mardin, Batman ve Halfeti'de yaşandı.

Kayyumlara karşı Dem Parti yöneticileri halkı sokağa dökmek istedi, ancak karşısında halkı değil polisi buldu. Dem Parti yöneticileri 2 il ve 1 ilçede cılız kalabalığa konuştu.

Gözlemlerini paylaşan Vatan Partisi Batman İl Başkanı İrfan Coşkun, bölge halkının göbeği Kandil'e bağlı partiden bıktığını anlattı.

- Vatandaş dem partinin politikalarından söylemlerinden bıktı usandı sokaklarda eylem değil huzur istiyorlar.

 Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya Dem Parti yöneticileri çocukları kullanarak sokakları karıştırmak istedi. Çocukların kullanıldığı olaylarda polise taş atanlar oldu, 16 güvenlik görevlisi ile 2 vatandaş yaralandı. 140 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

- Dolduruşa getirilen yüzde yakın ve 20 yaşın altındakilerle yapılan eylemler sonuç vermeyecek.
Batman Valiliği havai fişek satışını yasakladıBatman Valiliği havai fişek satışını yasakladıYurt
vatan partisi DEM Parti
Günün Manşetleri
Türkiye ve Çin arasında 5 alanda yeni işbirliği adımları
38 terörist etkisiz hale getirildi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı
ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi?
Çin'den ABD'de başkan seçilen Trump'a çağrı
ABD Başkanı Biden'dan Kamala Harris ile ilgili açıklama
Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme
Donald Trump'ın yeni kabinesinde kimler olacak?
2 bin 274 silah ele geçirildi, 1.664 şüpheliye işlem
Trump döneminde ABD-Türkiye ilişkileri nasıl olacak?
Çok Okunanlar
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak? Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak?
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı
38 terörist etkisiz hale getirildi 38 terörist etkisiz hale getirildi
Donald Trump'ın yeni kabinesinde kimler olacak? Donald Trump'ın yeni kabinesinde kimler olacak?