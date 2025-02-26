DEM Parti heyeti üçüncü kez İmralı'ya gidiyor

Edinilen bilgilere göre, bu kez 7 kişiden oluşacak heyette Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol yer alacak.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, ziyaretin ardından heyetin 28 Şubat'ta Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyerek görüşmeye ve sonuçlarına ilişkin kapsamlı bilgilendirme yapacağı belirtildi.