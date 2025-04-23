DEM Parti ile Adalet Bakanı arasındaki görüşme tarihi açıklandı

DEM Parti heyetinin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile geçen hafta gerçekleştirmesi beklenen görüşme, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ertelenmişti. Yeni tarih belli oldu. Görüşme yarın Ankara’da yapılacak.

ANKA’dan Berfin Bayır’ın aktardığına göre, DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç’a sunmak üzere kapsamlı bir dosya hazırladı. Dosyada, Terörle Mücadele Kanunu (TMK), İnfaz Kanunu, OHAL dönemi uygulamaları ve hasta tutuklularla ilgili düzenleme talepleri bulunuyor.

Heyet, bu başlıklarla ilgili somut yasa değişikliği önerilerini iletmeyi planlıyor.

HEYETTE KİMLER YER ALACAK?

Görüşmeye, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli katılacak. Daha önce ismi geçen İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, hastanedeki yoğunluk nedeniyle görüşmede yer almayacak.

Heyette ayrıca, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eşsözcüsü ve Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan’ın da olması bekleniyor.

Görüşmede, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebi de dile getirilecek. Heyet, bu taleplerin hukuki zemin kazanması amacıyla Adalet Bakanlığı’na önerilerde bulunacak.

Dosyada, hasta hükümlülerin durumu, infazların keyfi gerekçelerle uzatılması, idari gözlem kurullarının yetkilerinin sınırlandırılması gibi maddeler de yer alıyor.

"YENİ ANAYASAYA KADAR YAPILACAK ŞEYLER VAR"

DEM Parti kaynakları, görüşmenin gündeminde "yeni anayasa" tartışmalarının bulunmadığını belirterek, “Yeni anayasaya gidene kadar yapılacak çok şey var. Bunlar yapılsın, anayasa zaten ardından konuşulur” değerlendirmesinde bulundu.

Parti heyeti, sürecin ilerlemesi ve “barışçıl” bir yola evrilmesi halinde Terörle Mücadele Kanunu’nun tamamen kaldırılması gerektiği görüşünü Bakan Tunç’a iletecek. Ayrıca kayyum uygulamaları ve OHAL döneminden kalan hukuki düzenlemelerin kaldırılması da talepler arasında yer alıyor.