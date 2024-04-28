DEM Parti ile CHP nasıl hareket etti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP’nin çok sayıda belediye kazanmasında rolleri olduğunu söyledi. “Bizler batıda Kent Uzlaşısıyla çok ciddi sonuçlar elde ettik” diyen Hatimoğulları, bölücü söylemlerini sürdürdü.

- Kürt sorunun demokratik zeminde çözümü başta olmak üzere Aleviler ve bu topraklarda yaşayan farklı halklar ve inançlardan her yurttaşımızın bu ülkede eşit yurttaşlık hakkından faydalanabilmesi için ve bunları garanti altına almak, kendi rengiyle bu ülkede yaşam sürmesini sağlayabilmek için bizlerin evet demokratik bir anayasa yapmaya ihtiyacı vardır.

’nın siyasi kolu DEM Parti’nin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP ile birlikte hareket ettiklerine dair yeni bir açıklama yaptı.

- Özellikle Kent Uzlaşısı formülasyonu ile ortaya koyduğumuz tutum DEM Parti'nin Türkiye halklarına sorumluluğunu yerine getirdiği tarihsel bir dönemeçtir. Bizler batıda Kent Uzlaşısıyla çok ciddi sonuçlar elde ettik. Türkiye genelinde ortaya çıkan bu haritada DEM Parti seçmenimizin, Kürt halkının katkısı Kürdistan’da olduğu kadar batıda da çok büyük olmuştur.



Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Hatimoğulları, yeni Anayasa çalışmalarına katılacaklarını da söyledi. Bölücü bir Anayasa önerisi yaptı.

- Kürt sorunun demokratik zeminde çözümü başta olmak üzere Aleviler ve bu topraklarda yaşayan farklı halklar ve inançlardan her yurttaşımızın bu ülkede eşit yurttaşlık hakkından faydalanabilmesi için ve bunları garanti altına almak, kendi rengiyle bu ülkede yaşam sürmesini sağlayabilmek için bizlerin evet demokratik bir anayasa yapmaya ihtiyacı vardır.