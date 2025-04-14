DEM Parti ile kritik randevu: Görüşme tarihi kesinleşti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti, 18 Nisan Cuma günü saat 14.00’te Ankara’da bir araya gelecek. Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti milletvekillerinin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği sürpriz buluşmanın ardından geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
DEM Parti ile kritik randevu: Görüşme tarihi kesinleşti
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasındaki beklenen görüşmenin tarihi belli oldu. Bakan Tunç, 18 Nisan Cuma günü saat 14.00’te DEM Parti heyetini kabul edecek. Haber Global'e göre, görüşmenin, Ankara'da Adalet Bakanlığı’nda yapılması bekleniyor.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "İmralı Heyetimiz Perşembe günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşme gerçekleştirecek" açıklamasında bulundu.

Bu görüşme, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder arasında gerçekleşen dikkat çekici görüşmenin ardından geliyor.

10 Nisan’da Beştepe'de yapılan ve basına kapalı gerçekleşen bu buluşmada, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulunmuştu.

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