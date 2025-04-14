Karaman’da feci kaza: Cip ile otomobil çarpıştı

Karaman-Konya kara yolunda cip ile otomobilin çarpıştığı kazada, 24 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazada iki kişi de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Karaman’da feci kaza: Cip ile otomobil çarpıştı
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Karaman’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Olay, Karaman-Konya kara yolunun 10. kilometresinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, N.K. yönetimindeki 42 AZN 136 plakalı cip ile Ramazan Berkay Eroğlu’nun kullandığı 06 ABG 898 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan her iki sürücü ile cipte yolcu olarak bulunan H.D. ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ramazan Berkay Eroğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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