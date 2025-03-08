DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarihi belli oldu

Son dakika gelişmesine göre, DEM Parti kaynakları, 17 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) ziyaret edeceklerini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarihi belli oldu
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DEM Parti heyeti, 27 Şubat'ta terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Öcalan'ın kaleme aldığı mektubunda PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısında bulunmuştu.

Öcalan’ın mektubunun okunmasının ardından, Meclis'teki siyasi partileri ziyaret etmeyi planlayan DEM Parti heyetinin MHP ile görüşme tarihi de belli oldu. DEM Parti heyeti, 17 Mart Pazartesi günü MHP'yi ziyaret edecek.

Görüşme saati ve heyette yer alacak isimlerle ilgili detaylar ise henüz açıklanmadı.

Daha önce DEM Parti İmralı heyeti, terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştükten sonra siyasi partileri ziyaret etmişti. Bu ziyaret kapsamında MHP de yer almış ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirilmişti.

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