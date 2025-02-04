DEM Parti’den "Tarihi Çağrı" açıklaması: Öcalan ne duyuracak?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki günlerde "tarihi bir çağrı" yapmaya hazırlandığını söyledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
DEM Parti’den "Tarihi Çağrı" açıklaması: Öcalan ne duyuracak?
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DEM Parti Grup Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son açıklamalarıyla gündeme gelen "yeni çözüm süreci" tartışmalarına değindi. Bakırhan, Öcalan’ın Kürt sorununun çözümü ve demokratik bir Türkiye’nin inşasına yönelik önemli bir çağrı yapacağını belirterek, "Bu çağrının ne zaman gerçekleşeceğini tam olarak bilmiyoruz. 15 Şubat’ta mı olur, sonrasında mı, net değil. Ancak tarihi bir çağrı olacak" dedi.

Bakırhan, çağrının içeriğine dair detay vermekten kaçınırken, "Muhtemelen silah bırakma çağrısını da içeren bir mesaj olabilir" ifadelerini kullandı.

İmralı’da yeni bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soruya ise "Henüz bu konuda bir netlik yok" yanıtını verdi.

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