Terör operasyonu: PKK propagandası yapan 9 şüpheli yakalandı!

İzmir’de düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Terör operasyonu: PKK propagandası yapan 9 şüpheli yakalandı!
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Güvenlik güçleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt lehine sosyal medya propagandası yapan 10 şüpheliyi tespit etti. Bu doğrultuda, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 Browning marka ruhsatsız tabanca, 129 adet fişek, 4 kesici alet ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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