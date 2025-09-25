DEM Parti’den “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Kanun önerilerini açıkladılar

DEM Parti’den yapılan yazılı açıklamada, Meclis açıldığında sürecin “hukuk aşaması” olarak nitelendirilen ikinci evreye geçileceği belirtildi. Parti, Geçiş Dönemi Kanunu, İnfaz Kanunu, TMK, TCK ve CMK’de değişiklikler yapılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca kayyım düzenlemesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, ayrımcılıkla mücadele ve anadilinde eğitim gibi konularda somut yasa önerilerinin hazır olduğu vurgulandı.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI VE İLK AŞAMA

Açıklamada, 5 Ağustos 2025’ten itibaren faaliyetlerine devam eden TBMM bünyesindeki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, Kürt meselesinin demokratik çözümüne katkı sunma amacıyla oluşturulduğu hatırlatıldı.

Birinci aşamanın sona yaklaşmakta olduğu, farklı çevrelerden gelen görüşlerin “Kürt sorununun demokratik ve barışçı çözümünün kaçınılmaz olduğunu” gösterdiği ifade edildi.

DİNLEMELER VE ÖNERİLER

Dinleme sürecinde öne çıkan görüşlerde, “pozitif barış” aşamasına geçişin önemine dikkat çekildi. Bu kapsamda adaletin tesisi, toplumsal güvenin inşası, eşitliğin kurumsallaşması ve farklı kimliklerin eşit koşullarda barış içinde yaşaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca sadece güvenlik politikalarıyla kalıcı barışın sağlanamayacağı, ret ve inkâr politikalarından vazgeçilmesi gerektiği belirtildi.

“ÖCALAN KOMİSYON TARAFINDAN DİNLENMELİ”

DEM Parti, sürecin kalıcı çözümü için Abdullah Öcalan’ın Komisyon tarafından dinlenmesi gerektiğini de savundu. Açıklamada, “Komisyon’un Sayın Öcalan’ı dinlemesi mevcut sürecin başarıyla nihayete erdirilmesi açısından belirleyici önemdedir” denildi.

İKİNCİ AŞAMANIN GÜNDEMİ: HUKUKİ DÜZENLEMELER

Meclis açılışıyla birlikte sürecin ikinci aşamasına geçileceği ve bu aşamanın en temel görevinin yasa düzenlemeleri olacağı belirtildi. Hukukun tesisi ve yasa önünde eşitliğin sağlanmasının, çatışma zemininin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasında kritik rol oynayacağı vurgulandı.

AVRUPA KONSEYİ’NDEN “UMUT HAKKI” MESAJI

Açıklamada ayrıca, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 17 Eylül 2025 tarihli kararında sürece atıf yaparak “umut hakkı”na dikkat çektiği hatırlatıldı. DEM Parti, bu bağlamda gerekli siyasal ve hukuki adımların atılması gerektiğini belirtti.

“ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜ KAÇINILMAZ”

Parti, Kürt meselesinin çözümünün yalnızca siyasal değil aynı zamanda zihniyet değişimini de gerektirdiğini kaydetti. Açıklamada, “Her barış demokrasiyle sonuçlanmayabilir, ancak Kürt sorunu çözülmeden Türkiye’ye demokrasi gelmeyecektir” ifadeleri yer aldı.