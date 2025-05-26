DEM Parti'den'infaz düzenlemesi' açıklaması

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Ak Parti'nin Meclis'e sunmaya hazırlandığı infaz düzenlemesinin kapsamının genişletilmesi gerektiğini savundu.

DEM Parti'den'infaz düzenlemesi' açıklaması
Yayınlanma:

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, infaz düzenlemesinin cezaevindeki hükümlü ya da tutuklu siyasi isimleri de kapsamını istedi. Koçyiğit, AK Parti’nin çalışmalarını tamamladığı düzenlemenin Kurban Bayramı öncesi yasalaşması gerektiğini savunudu.

"Buradaki en önemli meselelerden birisi infaz hukukunun ayrımcı olmasıdır. Bütün meselelerde siyasi mahpuslar istisna tutuluyor. Özellikle şartlı tahliye konusunda ciddi sorunlar var. Bu, asla ama asla kabul edilebilir bir şey değildir."

Basın toplantısında konuşan Koçyiğit infaz paketinin kısa sürede hayata geçirilmesini istedi. Koçyiğit’in gündeminde Terörsüz Türkiye süreci için Meclis’te kurulması beklenen komisyon da vardı.

"Halihazırda Meclis’te çıkmış bir çözüm çerçeve yasası var mı? Hayır, yok. Komisyon mutlaka ama mutlaka kurulmalıdır. Bu komisyon, bu konuya özgü olarak kurulmalıdır. Yasa ile kurulması gereken bir komisyon olmalıdır."

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

DEM Parti
Günün Manşetleri
AK Parti içinde ekonomi programına karşı ayrışma derinleşiyor
İsrail Basını: Suriye üzerinden Türkiye ile yakınlaşalım
MİT ve TSK sahada teyit mekanizması kurdu
Erdoğan'dan kamu israfına sert mesaj
Gizli kamera düzeneği ortaya çıktı
Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı
Künefeci görünümlü FETÖ zinciri
Suç örgütlerine büyük darbe!
4 günde 2 ton 116 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Vatan Partisi’nden Edirne'de NATO/ABD'ye karşı bağımsızlık yemini
Çok Okunanlar
Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı
İslam Memiş’ten kritik uyarı: Bayram öncesi bunu yapmayın İslam Memiş’ten kritik uyarı: Bayram öncesi bunu yapmayın
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 27 Mayıs elektrik kesintileri Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 27 Mayıs elektrik kesintileri
BİM 3 haziran aktüel kataloğu BİM 3 haziran aktüel kataloğu