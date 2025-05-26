DEM Parti'den'infaz düzenlemesi' açıklaması

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, infaz düzenlemesinin cezaevindeki hükümlü ya da tutuklu siyasi isimleri de kapsamını istedi. Koçyiğit, AK Parti’nin çalışmalarını tamamladığı düzenlemenin Kurban Bayramı öncesi yasalaşması gerektiğini savunudu.

"Buradaki en önemli meselelerden birisi infaz hukukunun ayrımcı olmasıdır. Bütün meselelerde siyasi mahpuslar istisna tutuluyor. Özellikle şartlı tahliye konusunda ciddi sorunlar var. Bu, asla ama asla kabul edilebilir bir şey değildir."

Basın toplantısında konuşan Koçyiğit infaz paketinin kısa sürede hayata geçirilmesini istedi. Koçyiğit’in gündeminde Terörsüz Türkiye süreci için Meclis’te kurulması beklenen komisyon da vardı.