DEM Partili Türkdoğan Ulusal Kanal'a konuştu: Silah bırakma sürecini hızlandırmak için ne yapılmalı?

PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Türkdoğan, ayrılıkçılığın sona erdiğini vurgulayarak, “Bu sadece kimlik ve kültür mücadelesiydi” dedi.

Türkdoğan, Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan’ın sorularını yanıtladı. Sürecin tıkanmayaceğini savunan Türkdoğan, “Hayır, süreç tıkanmaya gitmez. Ancak bu diyalogları daha da yoğunlaştırmamız gerekiyor. Devlet heyetinin Sayın Öcalan'la bu konuları daha fazla istişare etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın son açıklamalarının yeni bir dönemin habercisi olduğunu söyleyen Türkdoğan, “Artık kimse ayrılıkçılıktan söz etmesin. Bu mesele hiçbir zaman ayrılma meselesi değildi. Bir halkın inkar edilen kimliğinin tanınma mücadelesiydi. Şimdi Sayın Öcalan çok açık bir şekilde yeni bir dönem başlattı” dedi.

Türkdoğan, silah bırakma sürecinin hızlanması için yasal düzenlemelerin şart olduğunu söyledi. Etkin Pişmanlık Yasası'nın yetersiz kaldığını vurgulayan Türkdoğan, “Silah bırakma kararı alınmışsa, bu süreci hızlandıracak bir yasa olmalı. Ceza Kanunu’nun 221. maddesi bu konuda çözüm üretmiyor. Bu düzenleme mutlaka Meclis’in görevidir” dedi.

“Meclis komisyonu şart”

Çözüm sürecinin kurumsallaşması için Meclis'te yetkileri tanımlı bir komisyon kurulması gerektiğini belirten Türkdoğan, “Artık siyasi partiler sürece aktif olarak katılmalı. Bunun en uygun yolu Meclis’te ihtisas komisyonu niteliğinde bir yapının kanunla kurulmasıdır” çağrısında bulundu.

"Gecikme provokasyon getirir"

Silah bırakmaya karşı çıkan çevreleri eleştiren Türkdoğan, “Bugüne kadar eline hiç silah almamış bazı kişiler, ‘PKK neden silah bırakıyor, neden kendini feshediyor?’ diyerek eleştirilerde bulunuyor. Bu kabul edilebilir değil. Biz siyaseti insanların ölmemesi için yapıyoruz. Silah bırakma stratejik bir karardır ve geri dönüşü yoktur. Gecikmeler provokasyonlara açık zemin yaratır” ifadelerini kullandı.

CHP’ye mesaj: "Her şeyi seçime bağlamayın"

CHP’ye de mesaj veren Türkdoğan, seçim odaklı yaklaşımın çözüm sürecine zarar verebileceğini söyledi: “Tarihsel meseleleri seçim atmosferinde çözmek daha zor. Seçim dışı dönemlerde bu tür sorunları konuşmak daha sağlıklıdır. Her şeyi seçime bağlamak süreci özünden koparabilir.”