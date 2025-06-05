Vatan Partisi’nden Toros Gübre işçilerine destek: “Bu mücadele kazanacak”

Grev sahasına destek ziyaretinde bulunan Vatan Partisi heyeti, işçilerin yanında olduklarını ifade etti. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferdi Tanhan, yaptığı açıklamada, zor şartlarda üretim yapan emekçilerin haklı mücadelelerinin başarıyla sonuçlanacağına inandığını belirtti. Tanhan, “İşçilerin talepleri meşrudur. Bu mücadele mutlaka kazanımla sonuçlanacaktır” dedi.

Petrol-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Bülent Kılıççıoğlu da işverenin toplu sözleşme masasına oturması gerektiğini vurguladı. Kılıççıoğlu, “Kararlılığımız tamdır. İşverenin, işçilerin sesine kulak vererek bir an önce masaya gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Grevdeki işçiler, sahada attıkları coşkulu sloganlarla hem birlik mesajı verdi hem de taleplerini dile getirdi. Ulusal Kanal mikrofonlarına konuşan işçiler, artan yaşam maliyetleri karşısında geçinemediklerini, insanca yaşamak ve adil ücret almak istediklerini ifade etti.

Grevin sürdüğü alanda dayanışma ve direniş ruhu dikkat çekerken, işçilerin kararlılığı çevredekiler tarafından da destek görüyor.