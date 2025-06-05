FETÖ'ye esnaf kalkanı: 20 kişi gözaltına alındı

Erzurum merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgüte finansal destek sağladıkları belirlenen 20 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 10’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
FETÖ'ye esnaf kalkanı: 20 kişi gözaltına alındı
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Erzurum merkezli olmak üzere Karaman, Şanlıurfa, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen baskınlarda, örgüte yakın esnaflar aracılığıyla maddi kaynak sağladığı tespit edilen 20 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, örgüte "himmet" adı altında para topladıkları, bu paraların sözde mağdur ailelere ve FETÖ’nün mahrem yapılanmalarında görev almış kişilere aktarıldığı belirlendi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, zanlılar günümüzde de örgüt içinde aktif faaliyet yürütüyordu.

Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden:

S.K. (Özel Sektör),
F.I., U.T., K.A., E.S., M.A.K., N.B., S.G., M.Y. (tamamı esnaf),
H.K. (ihraç memur)
tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda gözaltına alınan diğer 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu isimler şöyle:

M.Y., A.I., A.K., E.Y., Z.K., O.I., E.K. (tamamı esnaf),
A.D. (ihraç askeri personel),
F.K., M.E. (özel sektör çalışanları)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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