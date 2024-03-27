

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi açıklamalar yaptı. 31 Mart’ta Türkiye üzerindeki hain senaryolar yırtıp atılacağını söyleyen Bahçeli, “DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır” ifadelerini kullandı.



Yerel yönetimlere vurulan zillet prangalarının sökülüp atılması sadece bir zaman meselesidir. Adına "kent uzlaşısı" denilen, aslı "PKK ittifakı" olan karanlık oluşumun milli irade marifetiyle çökertilerek ülkemizin önünün açılması mukadder bir akıbettir. 31 Mart’ta sadece belediye başkanı seçilmeyecek, aynı zamanda Türkiye’nin üzerindeki muhasım hesaplar bozulacaktır. PKK ittifakı 31 Mart’ta tasfiye, telin ve tecziye edilmelidir.





Bahçeli, Belçika'daki PKK yandaşlarının Türklere yönelik saldırıları ve Ülkü Ocakları binasının ateşe verilmesine tepki gösterdi.



Ülkü Ocağımızı yakmaya kalkışan hainler kuşkusuz bu alçak eylemlerinin hesabını mutlaka vereceklerdir. Ocağımızı ateşe verenlerin iki dünyası da cehennem ateşindedir ve sabrımızı test etmeye hiçbir bedhah, hiçbir Türkiye düşmanı cüret etmemelidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, açıklamasında Rusya’nın başkenti Moskova’daki terör saldırısını da kınadı. ABD’nin, saldırıyla ilgili günler öncesinden yaptığı uyarıya dikkat çekti.