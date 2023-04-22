Bakan Soylu açıkladı: Depremde can kaybı sayısı yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların sayısına ilişkin soru üzerine Soylu, afetin başından itibaren Adalet Bakanlığı, savcılıklar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, jandarma ve kaymakamlıklar tarafından bu konuda tespitler yapıldığını anlattı.

Ayrıca bölgede köylerde hayatını kaybedip, ilçenin savcısından ve ilgili kişisinden ölüm raporu almadan gömülenlerin de bulunduğunu dile getiren Soylu, yine bölgede hayatını kaybedenlerin arasında göçmenlerin de bulunduğunu kaydetti.

Soylu, hayatını kaybeden göçmen sayısının 7 bin 302 olduğunu belirterek, "Şu ana kadar hayatını kaybeden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ölüm tescili yapılan kişi sayısı şu an 50 bin 783. Bunlar nüfus tescili yapılanlar. Kimliklendirme çalışmaları devam edenlerin toplamı ise 985. Şu anda bu 985'in içerisinde de kayıp olarak arananlar var. Yani aileleri müracaat etmişler 'Ben hala bulamadım.' diye. Büyük oranda bu sayının içindedir bunlar." bilgilerini verdi.

Deprem sırasında birkaç yerde yangın çıktığını, bununla ilgili yaşamını yitirenlerin olup olmadığına yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, kimliklendirme çalışmaları devam eden 985 kişinin içinde yabancıların da bulunduğunu aktardı.

Soylu, kimliklendirme yapılırken İdlib, Afrin, Cerablus, Azez, Mare'den müracaat edenlerin DNA örneklerinin alındığını belirterek, "Burayla beraber kıyas etmeye, karşılaştırmaya çalışıyoruz. Yani bu 985'in hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil. Bunların içerisinde yabancı vatandaşlar da var. Yalnız yaşayanlar da var. Hiçbir yakını olmayanlar da var. Kimsesizler de var. Onun için DNA da alamadıklarımız var." diye konuştu.

Soylu, kayıp vatandaşlarla ilgili, "Kayıp müracaatı şu anda toplam 297. Bunların 30'u 0-6 yaş, 20'si 7-12 yaş, 36'sı ise 13-17 yaş aralığında. Kayıp olanların 86'sı çocuk. Diğerleri de erişkin." dedi.

"57 BİN ENKAZIN 50 BİNİ BİTTİ"

Bakan Soylu, Deprem bölgesine 81 ilden 85 milyon vatandaşın yardım götürdüğünü, devletin orada olduğunu, herkesin büyük bir gayret gösterdiğini dile getirdi.

Bölgede şu anda enkaz kaldırma çalışmalarının AFAD'ın kontrolünde ve valilerin koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade eden Soylu, "57 bin enkazın 50 bini bitti 11 bölgede. Onun da büyük bölümü Hatay'da. Bayrama kadar bitireceğimizi söylemiştik. Onun da büyük bölümü Hatay'da. Acil yıkılacak binaların tamamı bitti. 10 gün içerisinde de ağır hasarlı binaların yıkımına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Soylu, Hatay'ı ayrı bir şekilde görmeleri gerektiğini, orada 3 bine yakın makine çalıştığını, çok sayıda kamyonun sefer yaptığını ancak ağır hasarlı binaların önemli bir bölümünün kaldırılmasının 3-3,5 ayda, diğer vilayetlerde de tamamen bitirmiş olacaklarını sözlerine ekledi.