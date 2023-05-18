Depremzedelere "Oy cezası" mı? Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne Çavuşoğlu'ndan tepki geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da Cumhur İttifakı’na üye parti temsilcileriyle ortak basın toplantısı düzenledi.

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Yeni dönemde en büyük önceliklerinin 6 Şubat'taki asrın felaketinin ardından deprem bölgelerinin yeniden imar ve ihyası olacağını anlatan Çavuşoğlu, "Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına 30 milyar lira nakdi ödeme yaptık. 3,5 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerinde, kamu tesislerinde ve yurtlarda misafir ediyoruz. 350 farklı noktada 806 bin çadırın ve 85 bin 500 konteynerin kurulumunu yaptık, her geçen gün bölgeye yeni barınma alanları kurmayı sürdürüyoruz. Deprem bölgesinde toplam 650 bin yeni konutun ilk 319 binini bir sene içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Mevlüt Çavuşoğlu # Tekirdağ # depremzede

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