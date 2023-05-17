Geçici Meclis Başkanı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

14 Mayıs'ta yapılan seçim sonrasında Cumhurbaşkanlığı yarışı ikinci tura kaldı ancak parlamento seçimi sonuçlandı.

Yasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin sonuçları ilan etmesinden 3 gün sonra saat 14'te toplanacak. YSK'nın seçimin tamamlanmasından sonra en fazla bir hafta içerisinde kesin sonuçları açıkladığı dikkate alınırsa Meclis önümüzdeki hafta içi açılacak ve milletvekilleri yemin edecek.

28'inci Yasama Yılı'nın bu ilk oturumunu, Meclis Başkanı henüz seçilmemiş olduğu için en yaşlı üye yönetecek. Bu dönemin en yaşlı üyesi 1948 doğumlu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

Geçen dönemde geçici başkanlık görevini İyi Partili Durmuş Yılmaz'a devreden Bahçeli'nin bu kez görevi alması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan şunları söyledi:

- Şu anda en yaşlı isim olarak Devlet Bey ile bu süreci geçirmiş olacağız. İnşallah hayırlısıyla bu adımı atmış olacağız. Devlet Bey'in o devlet anlayışı içindeki sükuneti ile atlatır, Meclis Başkanlığı seçimlerini de geçirmiş oluruz.

Öte yandan Meclis Başkanlığı koltuğuna kalıcı olarak kimin oturacağı sorusuysa ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yanıt bulacak. Milletvekili yeminlerinin edildiği gün Meclis Başkanlığı seçimini ilan edilecek ve adaylık başvuruları başlayacak.

Siyasi partiler adaylarını 5 gün içinde bildirecek. Seçim, adaylık başvuru süresinin bitiminin ardından gelen 5 gün içinde tamamlanacak. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu tamamlanıp kesin sonuçlar açıklanana kadar Meclis'in yeni başkanı belirlenmiş olacak.

Gizli oylama ile yapılan seçimde ilk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi, üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacak.

Kulislere göre Meclis Başkanlığı için en güçlü aday Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un adı da Meclis Başkanlığı için geçse de koltuğa Fuat Oktay'ın oturması sürpriz olmayacak.

Numan Kurtulmuş'un ise AK Parti Grup Başkanı olabileceği Ankara'da dillendirilen bir başka kulis bilgisi.