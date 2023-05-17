Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "Kandil'den gelecek talimatlarla bu iş yürümez"

Seçim sonuçlarını değerlendiren Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun temiz siyaset izlemediğini söyledi. "Kandil'den gelecek talimatlarla bu iş yürümez" diyen Erdoğan, deprem bölgesindeki vatandaşlara yönelik hakaretlere de tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında seçim sonuçlarıyla ilgili soruları yanıtladı. Millet İttifakı'nın terör örgütü uzantılarıyla iş birliği yaptığını belirtti.

Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 28 Mayıs'a kadar temiz siyaset izleme çağrısı yaptı.

Erdoğan, deprem bölgesindeki vatandaşlara yönelik hakaretlere de tepkiliydi.

Seçim sonrası CHP içinde bir karışıklık olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu yüzden saldırganlaştığını ifade etti.

Erdoğan, seçimlerde sahte bir anket pazarı kurulduğuna da dikkat çekti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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