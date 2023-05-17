Vatan Partisi'nin 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçim Kararı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu'nun 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için aldığı kararı açıkladı.

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Haliç Kongre Merkezi Galata Balo Salonu'nda toplandı

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Kararı

Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçiminde

Oylar Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu, 17 Mayıs 2023 günü İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde toplandı ve 28 Mayıs 2023 günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimine ilişkin şu kararı aldı.

Değerli Türk Milleti,

Değerli Seçmenler,

28 Mayıs 2023 günü yapılacak ikinci tur seçiminde, Cumhurbaşkanımızı iki adayın kaldığı koşullarda seçmek durumundayız.

Vatan Partisi, Cumhurbaşkanı İkinci Tur seçimindeki siyasetini, her zaman olduğu gibi emperyalizme karşı bağımsızlık ve Üretim Devrimi mevzisinden belirliyor.

Bugün Türkiye, ekonomide, güvenlikte ve kültürel alanda Batılı emperyalistlerin dayatmalarına karşı direnme ve özellikle ABD-İsrail eksenli tehditlere karşı hem içerde hem sınır ötesinde silahlı mücadele sürecindedir.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin MKK kararını açıklıyor.

Cumhurbaşkanı adaylarından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin ve İsrail’in Türkiye’yi hedef alan projesinde alet rolünü üstlenmiştir. Bu kapsamda PKK ve FETÖ terör örgütleriyle açıkça işbirliği yapmaktadır. Küresel merkezlerden yönetilen, bölücü ve yobaz örgütleri CHP listelerinden Meclise taşımıştır. Kılıçdaroğlu, millî devleti ve Türk Ordusunu tasfiye, küresel finans merkezlerine kölelik, kültürel çürüme, 15-16 Temmuz’un intikamını alma ve kaos programının adayıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise, düşman ile dost arasındaki denge siyasetine ve ekonomide Batı denetimindeki yalpalamalarına karşın, emperyalist planların hedefindedir; bu bağlamda Türkiye cephesindedir.

Varolan iki seçenek karşısında tarafsız kalmak, emperyalist plana hizmet eder.

“Güçlü Devlet Üreten Millet” hedefine ilerleme stratejisinin 28 Mayıs 2023 durağındayız. İki seçenekli seçim koşulunda, halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeye çağırıyoruz.

Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin seçimlerin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını duyurdu.

Vatan Partisi, 29 Mayıs 2023 sonrasındaki zorlu süreçte, Tayyip Erdoğan yönetiminin bağımsızlık, vatan bütünlüğü, üretim ekonomisi, çağdaşlaşma ve millî devrimci kültür siyasetleri izlemesi ve yükselen Asya Uygarlığının öncü konumlarına ilerlemesi için, Üreticilerin Milli Hükümeti hedefiyle yapıcı bir muhalefet yürütecektir.

Türk milletine ve dünya kamuoyuna saygıyla duyurulur.