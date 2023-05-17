Sinan Oğan'dan Fatih Portakal'ın o sözlerine yanıt!

Fatih Portakal Twitter üzerinden Sinan Oğan ile ilgili şu paylaşımı yapmıştı:

- Sinan Oğan Cnn int konuşmuş. Çeviri hatalı değilse, “seçmenimiz biz kimi desteklersek ona verir” diyor. Bu seçmeni koyun yerine koymak; siz düşünemezsiniz ben düşünürüm, nereyi gösterirsem oraya oy vereceksiniz demek. Bilinçli yurttaş kavramını yerle bir edip kul gibi hissettirmek. Reddedin böyle bir anlayışı. Benliğinizi kimseye teslim etmeyin, özgürlüğünüze pranga vurdurmayın. Kimsenin kararınıza ipotek koymasına izin vermeyin. Biz yurttaşız mal değil. 28 Mayıs’ta canınız kimi istiyorsa ya da eliniz kime gidiyorsa ona oyunuzu verin; Erdoğan veya Kilıçdaroğlu önemli değil. Ya da sandığa gitmek istemiyorsanız gitmeyin. Bir not daha; ben de Atatürkçüyum, peki neden size oy vermedim. Çünkü değişim istiyorum. Ve zorlayacak en yakin adaya verdim. Bu siz olsaydınız size verirdim. İnsanların öz iradelerine içinde siyasi ikbal de olan düşüncelerle karışmayın...

Sinan Oğan ise o paylaşıma şu şekilde yanıt verdi:

- Fatih bey, Şu linç kültüründen ne zaman vazgeçeceksiniz? Bizim sizinle bir hukukumuz var ve istediğiniz zaman haberi doğrulatmak için bana ulaşabileceğinizi biliyorsunuz ama siz her defasında bizi yargısız infaz etmeyi tercih ediyorsunuz. Bizim burada söylediğimiz çok nettir: "Biz ATA İttifakı Bileşenleri ile görüşeceğiz, imza verenlerle görüşeceğiz, bizim tabanımızla görüşüp ortak karar vereceğiz, dolayısıyla da alacağımız karar hepimizin ortak kararı olacağı için destekleyeceğimiz tarafı hep beraber destekleyeceğiz" diyorum. Burada anlamadığınız ne var? Eğer bu yazdıklarımdan hala bir şey anlamadıysanız lütfen arayın tekrar ve bu defa sözlü olarak izah edeyim. Seçimin son düzlüğünde organize bir saldırı ve linç girişiminin bir parçası da sizdiniz. Elinize ne geçti? Ben eğer çekilmiş olsaydım bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan "Balkon konuşmasını" çoktan yapmıştı. Siz ve sizin gibiler karşısındakileri dinlemeden, anlamak için çaba sarfetmeden, ikinci turda sizin desteklediğiniz adaya oy verme ihtimali olanları irite etmekten de vazgeçin! Daha önce yaptınız ve sonucunu gördünüz!