Meclis'te yeni dönem hazırlıkları başladı: İlk mesai "yemin töreni"

14 Mayıs'ta 28’inci dönem milletvekilliği seçimi ile parlamento da yenilendi.

Seçimin ardından yeni dönem için hazırlıklar yapıldı. Mazbatasını alarak kayıt yaptıracak 28’inci dönem milletvekilleri için Meclis Şeref Holü'nde, kayıt masaları oluşturuldu.

28'inci yasama dönemi takvimi, yemin töreni ile işlemeye başlayacak.

Meclis iç tüzüğüne göre Genel Kurul, kesin seçim sonuçlarının açıklanmasını takip eden üçüncü gün toplanacak. Milletvekilliği kesin seçim sonuçlarının 19 Mayıs’ta ilan edileceği açıklanmıştı. Böylelikle iç tüzüğe göre 22 Mayıs Pazartesi günü Meclis’te yemin töreninin yapılması bekleniyor.

Yeni dönemin milletvekilleri alfabetik sırayla, seçim çevresi ve isimlerine göre kürsüye gelerek yemin metnini okuyacak.

600 vekil arasında Bakanlar Kurulu’ndaki 16 isim de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 15 bakan yeni dönemde milletvekili olarak görev yapacak.

Ancak bu isimler yemin ettiklerinde bakanlıklarının devam edip etmeyeceği sorusu gündemdeydi. Ak Parti, bakanlıkların hizmetlerinde aksama yaşanmaması için buna karşı ara bir formül geliştirdi. Söz konusu 16 isim yemin törenine katılmayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlar, 28 Mayıs'taki ikinci tur, Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlanıp yeni Bakanlar Kurulu oluşturulana kadar görevde kalacak. Böylelikle 16 isim, yerlerine yenisi geldikten sonra Meclis’te yemin edecek.