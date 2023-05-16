Sinan Oğan 2. tur görüşmelerine başladı: İlk durak Kılıçdaroğlu

Ata İttifakı 2. tur için ittifak görüşmelerine başladı. Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ilk görüşmeyi Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptı. Henüz görüşme yapmayan AK Parti ise Oğan'ın Cumhur İttifakı'na yakın olduğunu iddia etti.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5,2 oy alan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 2. turda hangi adayı desteleyeceği tartışılıyor. Bu kapsamda Oğan, 2. tur için ittifak görüşmelerine başladı.

Oğan, ilk görüşmeyi Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaparken görüşmenin olumlu olduğu belirtildi. 

Henüz görüşme yapmayan AK Parti ise Oğan'ın, Cumhur İttifakı'na yakın olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ortada yeni bir dinamik var" dedi.

Öte yandan Oğan, 2. turda kimi destekleyeceklerini bir-iki gün içinde açıklayacaklarını belirtti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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