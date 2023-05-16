Ömer Çelik'ten İmamoğlu ve Yavaş'a tepki: "Bu yetki gaspıdır"

AK Parti MYK’sı nın ardından parti sözcüsü Ömer Çelik, sandıklar sayılırken İmamoğlu ve Yavaş’ın "13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adına konuşuyoruz" sözlerini eleştirdi. “Bu Milli İradeye yönelik yetki gaspıdır” dedi.

Seçimin kaybedenin erken değerlendirmeyle kendini konumlandıran siyasetçi ve yorumcular olduğunu belirten Çelik kazanının millet olduğunu söyledi. İkinci tur mesajları verdi.

MYK’nın ardından Ak Parti kurmayları ikinci tur hazırlıklarına başladı. Türkiye Gazetesi 28 Mayıs’a kadar yapılacak kampanyanın duygu yoğunluklu bir içerikle devam edeceği belirtildi. Haberde Erdoğan’ın yeni bakanlar kurulundan bazı isimleri açıklayarak vatandaşın karşısına çıkacağı da vurgulandı.

AK Parti’nin yüzde 5 oy alan Sinan Oğan’ın seçmen kitlesine yönelik adımlar atabileceği de konuşuluyor.