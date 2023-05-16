O şehirde ilk kadın milletvekili Filiz Kılıç oldu! Seçmene böyle teşekkür etti

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre Nevşehir'den milletvekili seçilen evli ve iki çocuk annesi MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, seçmenin kendisine en güzel Anneler Günü hediyesini verdiğini belirterek, teşekkür etti.

Son Güncelleme:

MHP'nin 18 Mart 2021'de düzenlenen 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda genel başkan yardımcılığı görevine getirilen Kılıç, 20 Temmuz 1954'te il statüsü kazanan Nevşehir'de ilk kadın milletvekili olarak görev yapacak.

Nevşehir'de MHP'den ilk sıradan milletvekili seçilen Kılıç, 10 Mart'ta seçim kararının alınmasının ardından doğduğu topraklara hizmet edebilmek amacıyla köy köy gezerek vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

Seçim çalışmaları boyunca özellikle kadınların ve gençlerin teveccühüne şahit olduğunu anlatan Kılıç, "'Geçmişte yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır' dedik. Bunu da halkımız çok iyi anladı. Halkımız teveccüh göstererek, beni Nevşehir'in ilk kadın vekili olarak seçti. Anneler Günü'nde en güzel hediyeyi verdiler." dedi.

"KADINLARA ÖNDERLİK EDEBİLMEK ÖNCELİKLERİMDENDİR"

Kılıç, şehirde tüm sektörler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla el ele vererek istişare kültürünün oluşması için gayret edeceğini, il genelinde tespit ettiği sorunların çözümü için adımlar atacağını dile getirdi.

Seçmene desteğinden dolayı teşekkür eden Kılıç, kadınlardan ciddi destek gördüğünü vurgulayarak, şunları söyledi:

- Arkamdan gelmek isteyen hanımlar ve genç kızlar mutlaka olacak. Öncelikle onlara yol göstermek, neyi nasıl yapabilecekleri noktasında onlara önderlik edebilmek, benim önceliklerimdendir. Özellikle ev hanımlarının benden özel istekleri vardı. Evlerinde ürettikleri ürünlerin pazarlanması hususunda güzel projemiz var. Onu da belediyemizle hayata geçirebilmek için kolları sıvayacağım. 70 yıllık şehirde ilk kez bir kadın milletvekili çıkmasının, şehrin Türkiye ve dünyada görünürlüğünü artırması noktasında hayırlara vesile olacağını düşünüyorum.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Nevşehir # mhp # Nevşehir # milletvekili

Benzer Videolar

Çelik'ten İmamoğlu ve Yavaş'a tepki Çelik'ten İmamoğlu ve Yavaş'a tepki
Seçim provokasyonuna soruşturma Seçim provokasyonuna soruşturma
Seçim ikinci tura kaldı Seçim ikinci tura kaldı
Vatan Partisi'nden Erdoğan'ı destekleme kararı Vatan Partisi'nden Erdoğan'ı destekleme kararı
Rusya ve İran arasında tarihi anlaşma Rusya ve İran arasında tarihi anlaşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tahıl Koridoru açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tahıl Koridoru açıklaması
Vatan Partisi'nin Seçim Kararı Vatan Partisi'nin Seçim Kararı
HDP ve HÜDA PAR desteği oyları eritti HDP ve HÜDA PAR desteği oyları eritti
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun o videosuna yanıt Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun o videosuna yanıt
Sinan Oğan'dan Fatih Portakal'ın o sözlerine yanıt! Sinan Oğan'dan Fatih Portakal'ın o sözlerine yanıt!
PKK'nın kanalında kışkırtma çağrısı PKK'nın kanalında kışkırtma çağrısı
Meclis'te yeni dönem hazırlıkları başladı Meclis'te yeni dönem hazırlıkları başladı
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
2 Muharrem İnce hakkında yeni gelişme
3 2023 seçimlerinde adaylar hangi ülkeden kaç oy aldı?
4 Tarihte 7 ünlü nasıl zehirlendi?
5 Araç sahipleri dikkat! 3 kat arttı