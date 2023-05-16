O şehirde ilk kadın milletvekili Filiz Kılıç oldu! Seçmene böyle teşekkür etti

MHP'nin 18 Mart 2021'de düzenlenen 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda genel başkan yardımcılığı görevine getirilen Kılıç, 20 Temmuz 1954'te il statüsü kazanan Nevşehir'de ilk kadın milletvekili olarak görev yapacak.

Nevşehir'de MHP'den ilk sıradan milletvekili seçilen Kılıç, 10 Mart'ta seçim kararının alınmasının ardından doğduğu topraklara hizmet edebilmek amacıyla köy köy gezerek vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

Seçim çalışmaları boyunca özellikle kadınların ve gençlerin teveccühüne şahit olduğunu anlatan Kılıç, "'Geçmişte yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır' dedik. Bunu da halkımız çok iyi anladı. Halkımız teveccüh göstererek, beni Nevşehir'in ilk kadın vekili olarak seçti. Anneler Günü'nde en güzel hediyeyi verdiler." dedi.

"KADINLARA ÖNDERLİK EDEBİLMEK ÖNCELİKLERİMDENDİR"

Kılıç, şehirde tüm sektörler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla el ele vererek istişare kültürünün oluşması için gayret edeceğini, il genelinde tespit ettiği sorunların çözümü için adımlar atacağını dile getirdi.

Seçmene desteğinden dolayı teşekkür eden Kılıç, kadınlardan ciddi destek gördüğünü vurgulayarak, şunları söyledi: