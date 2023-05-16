Kılıçdaroğlu'na Kandil tepkisi

Ulusal Kanal yayınına konuk olan Eski Devlet Bakanı ve Eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun 13 yıldır başarı elde edemediğini söyledi. "Hemen istifa etmeli" dedi.



Sevigen, Miilet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendi yapısına oy vermeyecek isimleri Meclis'e taşıdığını da ifade etti.



Sevigen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan düşmanlığı nedeniyle Kılıçdaroğlu'na liste eleştirisi yapılmadığına da sözlerine ekledi.



Mehmet Sevigen, Kandil'den gelen desteklere tepki göstermediği için, vatandaşların Kılıçdaroğlu'na oy vermediğine dikkat çekti.



Eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen, Altılı Masa'nın CHP'ye bir katkısının olmadığını da kaydetti.



