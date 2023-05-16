Cumhur İttifakı'nda ikinci tur mesaisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlarla seçimin ikinci tura kalması sonucu görüşme trafiğini hızlandırdı. Erdoğan, önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından da Cumhur İttifakı ortaklarıyla görüştü. Görüşmede ikinci turda atılacak adımlar değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlarla seçimin ikinci tura kalması sonucu görüşme trafiğini hızlandırdı. Erdoğan, önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından da Cumhur İttifakı ortaklarıyla görüştü. Görüşmede ikinci turda atılacak adımlar değerlendirildi.
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Türkiye resmi olmayan sonuçlarla 28 Mayıs'ta, 13'üncü Cumhurbaşkanını belirlemek üzere bir kez daha sandık başına gidecek.

İkinci tur ile ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, görüşme trafiğine başladı. Erdoğan, önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Beştepe'de yapılan görüşmenin gündemi seçim oldu.

Erdoğan ardından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Görüşmede ilk olarak 14 Mayıs'taki seçimlerin sonucu değerlendirildi. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yol haritası konuşuldu. 28 Mayıs'a kadar atılacak adımlar, yapılacak görüşmeler ele alındı.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den seçimlere ilişkin de yazılı açıklama geldi. Erdoğan, 15 günlük süreci verimli şekilde değerlendireceklerini söyledi. Erdoğan şöyle konuştu:

- Ülkemizin en kritik seçimlerinin ilk sınavını Cumhur İttifakı olarak hamdolsun alnımızın akıyla verdik. Kışkırtmalara gelmeden, baskılara aldırmadan, yılgınlığa kapılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden canla başla mücadele ettik. Şimdi 14 Mayıs’ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti. 28 Mayıs seçimi için çalışmaya sandığın renginin belli olmasıyla birlikte zaten başladık. İnşallah önümüzdeki günleri de en güzel, en verimli şekilde değerlendireceğiz.
- Seçim sonuçları üzerinde şaibe uyandırmaya, heyecanları kabartmaya, siyasi kargaşa çıkarmaya niyetlenenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır. Aleyhimize kurgulanan algı operasyonları bozguna uğratılmıştır. 14 Mayıs seçimlerinde kamuoyu araştırma şirketleri mahvı perişan olmakla kalmamış, ne kadar güvensiz, ne kadar itibarsız oldukları bir kez daha tezahür edip netleşmiştir. Kamuoyu araştırma şirketleri iflas bayrağını çekmişlerdir.Müteakiben küresel medyanın beyhude çırpınışları akamete uğramıştır.

Bir açıklama da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı. Bahçeli, seçim öncesi yürütülen propagandalara dikkat çekti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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