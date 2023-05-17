PKK'nın kanalında kışkırtma çağrısı
PKK'nın yayın organı Medya TV'de konuşan Fuat Kav'dan kışkırtan bir açıklama geldi. Kav, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim gecesi çok sessiz kaldığını söyledi. "hiç saldırı pozisyonuna geçmedi" dedi. İkinci tur için de "müdahale" çağrısı yaptı.
Fuat Kav, PKK'nın bel bağladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçim gecesi sessiz kalmakla eleştirdi.
PKK'nın yanın organlarından Medya TV'ye konuşan Fuat Kav, seçim gecesi Kılıçdaroğlu'nun pasif kaldığını seçmenlerini YSK'nın önüne çağırması gerektiğini belirtti.
Kışkırtıcı söylemlerde bulunan Kav, 2. tur için Kılıçdaroğlu ve ekibine çağrı yaptı.