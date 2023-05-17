Kılıçdaroğlu Kandil'i hayal kırıklığına uğrattı: Umutları ikinci tura kaldı

Millet İttifakı'nın seçimdeki başarısızlığı Kandil'i hayal kırıklığına uğrattı.

İtiraf, PKK elebaşı Duran Kalkan'dan geldi. Kalkan, muhalefetin sağlam duramadığını söyledi.

İttifakta hata yapıldığını da belirten Kalkan, ortak seçime girmenin fazla kazandırmadığını savundu. CHP öncülüğünde seçime girişin diğer partilerde de kayba yol açtığını ifade etti.

İkinci turda da iş birliğinin süreceğini dile getiren Kalkan, "Kürt halkı en küçük bir gerileme yoktur." dedi.

Öte yandan PKK'nın yeni partisi Yeşil Sol Parti ve HDP seçim sonrası ilk MYK toplantısını yaptı. Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmenin yapıldığı toplantıda, Kılıçdaroğlu’na seçimin ikinci turunda destek verme kararı çıktı.