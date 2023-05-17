Rusya ve İran arasında tarihi anlaşma: Reşt-Astra demiryolu inşası başlıyor

Rusya’nın en büyük ikinci bankası İran’da temsilcilik açtı. Bu İran için bir ilk.

ABD yaptırımlarının hedefi olan iki ülke İran ve Rusya. Avrasya cephesinin önemli iki ülkesi, siyasi ve askeri işbirliklerine yeni bir ekonomik ortaklık ekledi. Dolar hegemonyasına karşı atılan bu adımla iki ülke ekonomisinde milli para kullanım arttırılacak.

Gelişmeyi İran Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Ali Rıza Peymanpak duyurdu. Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB Bank'ın İran'da temsilcilik açtığını açıkladı.

- Bu, İran'da doğrudan varlığı olan ilk Rus bankasıdır ve döviz gelirlerinin bir kısmının tröst ağından bankacılık ağına aktarılmasında ve ticaretin şeffaflığında etkili olacaktır.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da, beraberindeki heyetle İran'daydı. Kuzey-Güney Koridoru için önemli bir ulaşım ağı olarak görülen Reşt-Astara Demiryolu anlaşmasının imzalandı.

İran’da yapılan imza töreninde Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve videokonferans üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı.

Reisi, Reşt-Astara demir yolu anlaşmasının iki ülke için stratejik bir adım olduğunu, tüm bölge ülkelerinin ekonomilerini kalkındıracağını vurguladı. Rus lider Putin inşa edilen demir yolunun St. Petersburg ile Mumbai arasındaki kargo taşımacılığını 10 güne düşüreceğini kaydetti.

- Ticari, ekonomik ve diğer ikili bağların güçlendirilmesi hem Rusya hem de İran için önceliktir." ifadesini kullandı. Nakliye trafiğinin hacmi gözle görülür şekilde büyüyecek, iki devletimizin ticaret potansiyeli güçlenecek, Rus ve İran malları dış pazarlara daha rahat ve çeşitli erişim sağlayacaktır.

Bölgedeki altyapının geliştirilmesine yönelik süreç Azerbaycan ile ortak bir şekilde yürütülüyor. Bu kapsamdan yakın zamanda Rusya, İran ve Azerbaycan arasında üçlü bir görüşme yapılması bekleniyor.

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru projesi, Eylül 2000'de Rusya, İran ve Hindistan arasında imzalanan anlaşmayla kuruldu. Sonraki yıllarda aralarında Azerbaycan ve Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke daha bu projeye katıldı.

Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoruyla Hindistan'dan Rusya'ya, aynı zamanda Kuzey ve Batı Avrupa'ya giden yüklerin ulaşım sürelerinin azaltılması hedefleniyor.