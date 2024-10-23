Dervişoğlu, Bahçeli'ye ip attı

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. İYİ Parti lideri Dervişoğlu, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına sosyal medya hesabından sert tepki göstermiş ve "Yarını bekleyin" demişti.

BAHÇELİ'YE İP ATTI

Dervişoğlu konuşmasının sonunda, Bahçeli'nin yıllar önce seçim meydanında ip atarak Öcalan'ın idam edilmesi çağrısını attığı iple hatırlattı.Dervişoğlu, "Bu milattır. Madem ki milattır o zaman onun da bir hatırası olsun. Türk milletinin anılarını yok ettiniz, bu büyük milletin geleceğine kast ettiniz. Al şimdi bu ipi başının ucuna as." ifadelerini kullandı.