Dervişoğlu Mersin'de açıklamalar yaptı: “2025 İYİ Parti’nin şahlanış yılı olacak"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin’de temaslarda bulunarak partisinin çalışmaları ve Türkiye gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, ilk olarak Tarsus Kent Konseyi tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Dervişoğlu, İYİ Parti’nin doğru bir siyasi sorumlulukla çalışmalarına devam ettiğini anlattı.

"ORTAK AKIL GELİŞTİRECEĞİZ"

Dervişoğlu, konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Ortak bir akıl geliştireceğiz. Konuşan Türkiye hayali, adalet, hürriyet ve eşitlik peşinde koşmaya devam edeceğiz."

Dervişoğlu, binlerce yıldır aynı coğrafyada birlikte yaşadıkları halkların birbirinden ayrılamayacağını da belirterek, "Ne demek Kürt-Türkmen ayrımı? Bundan kimin ne muradı var? Binlerce yıldır buradayız. Kürtler bizim her şeyimizdir ama Abdullah Öcalan ve PKK bizim düşmanımızdır." diye konuştu.

Dervişoğlu, programının devamında Erdemli ilçesine geçerek Tırtar Mahallesi'ndeki vatandaşların ve limon üreticilerinin taleplerini dinledi. Ayrıca, Toroslar ilçesinde Akbelen Şehir Mezarlığı’nı ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve şehit aileleriyle görüştü.

Dervişoğlu, Mersin’deki temaslarının sonrasında partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’na katıldı. Dervişoğlu, buradaki konuşmasına başladığı sırada ıslık çalan bir kişiye "Şu ıslık, düdük işini bırakalım." uyarısında bulundu. Burada, İYİ Parti'nin politikalarına ve iktidarın uygulamalarına ilişkin sert eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, "İYİ Parti, partilerden bir parti değildir. İYİ Parti'nin içinde cesaret, liyakat, samimiyet vardır ve bütün bunların oluşturduğu güven vardır bu partinin harcında." dedi.

20205 HEDEFİ: İYİ PARTİ'NİN ŞAHLANIŞI

Dervişoğlu, 2025’in İYİ Parti için şahlanış yılı olacağını belirterek, "Yaraların sarılması için sabırla ve gayretle mücadele ettik. Şimdi görüyorum. Yaralar sarılmış, gözler başka başka bakıyor. Eskiden umutsuzluk gördüğüm göz bebeklerinde şimdi iktidar parıltısı görüyorum. 2025 İYİ Parti'nin şahlanış yılı olacaktır." ifadelerini kullandı.