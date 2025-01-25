Dervişoğlu Mersin'de açıklamalar yaptı: “2025 İYİ Parti’nin şahlanış yılı olacak"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin’de çeşitli ziyaretlerde bulunarak partisinin politikalarını ve ülke gündemini değerlendirdi. Dervişoğlu, İYİ Parti’nin 2025’teki hedeflerine vurgu yaptı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dervişoğlu Mersin'de açıklamalar yaptı: “2025 İYİ Parti’nin şahlanış yılı olacak"
Yayınlanma: Güncellenme:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin’de temaslarda bulunarak partisinin çalışmaları ve Türkiye gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, ilk olarak Tarsus Kent Konseyi tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Dervişoğlu, İYİ Parti’nin doğru bir siyasi sorumlulukla çalışmalarına devam ettiğini anlattı.

"ORTAK AKIL GELİŞTİRECEĞİZ"

Dervişoğlu, konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Ortak bir akıl geliştireceğiz. Konuşan Türkiye hayali, adalet, hürriyet ve eşitlik peşinde koşmaya devam edeceğiz."

Dervişoğlu, binlerce yıldır aynı coğrafyada birlikte yaşadıkları halkların birbirinden ayrılamayacağını da belirterek, "Ne demek Kürt-Türkmen ayrımı? Bundan kimin ne muradı var? Binlerce yıldır buradayız. Kürtler bizim her şeyimizdir ama Abdullah Öcalan ve PKK bizim düşmanımızdır." diye konuştu.

Dervişoğlu, programının devamında Erdemli ilçesine geçerek Tırtar Mahallesi'ndeki vatandaşların ve limon üreticilerinin taleplerini dinledi. Ayrıca, Toroslar ilçesinde Akbelen Şehir Mezarlığı’nı ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve şehit aileleriyle görüştü.

Dervişoğlu, Mersin’deki temaslarının sonrasında partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’na katıldı. Dervişoğlu, buradaki konuşmasına başladığı sırada ıslık çalan bir kişiye "Şu ıslık, düdük işini bırakalım." uyarısında bulundu. Burada, İYİ Parti'nin politikalarına ve iktidarın uygulamalarına ilişkin sert eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, "İYİ Parti, partilerden bir parti değildir. İYİ Parti'nin içinde cesaret, liyakat, samimiyet vardır ve bütün bunların oluşturduğu güven vardır bu partinin harcında." dedi. 

20205 HEDEFİ: İYİ PARTİ'NİN ŞAHLANIŞI

Dervişoğlu, 2025’in İYİ Parti için şahlanış yılı olacağını belirterek, "Yaraların sarılması için sabırla ve gayretle mücadele ettik. Şimdi görüyorum. Yaralar sarılmış, gözler başka başka bakıyor. Eskiden umutsuzluk gördüğüm göz bebeklerinde şimdi iktidar parıltısı görüyorum. 2025 İYİ Parti'nin şahlanış yılı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Şöhretten market raflarına: Bir dönemin yıldızı hayatta kalma mücadelesi veriyor!Şöhretten market raflarına: Bir dönemin yıldızı hayatta kalma mücadelesi veriyor!Kültür Sanat

Kaynak: Anadolu Ajansı

iyi partili Müsavat Dervişoğlu Mersin
Günün Manşetleri
"ABD Doğu Akdeniz'de büyük bir çatışmaya hazırlanıyor"
Otel yangınıyla ilgili yeni gelişme
2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Hakan Fidan'dan kritik Irak ziyareti
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bolu'daki yangın faciasında Grand Kartal Otel'in sahibinin 'skandal' sözleri ortaya çıktı
Enkazdan kurtarılan 3 kişiyle ilgili açıklama
İstanbul'da servis minibüsü devrildi
Konya'da bina çökmesiyle ilgili yeni gelişme
Ali Yerlikaya'dan çöken binayla ilgili yeni açıklama
Çok Okunanlar
1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? 1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Ev almayı planlayanlar dikkat: 1 milyon TL kredinin aylık ödemesi belli oldu Ev almayı planlayanlar dikkat: 1 milyon TL kredinin aylık ödemesi belli oldu
Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları
Uğur İbrahim Altay'dan çöken binayla ilgili açıklama Uğur İbrahim Altay'dan çöken binayla ilgili açıklama
Konya'da bina çökmesiyle ilgili yeni gelişme Konya'da bina çökmesiyle ilgili yeni gelişme