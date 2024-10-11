Derya Yanık: DEM Parti'ye "Kandil'den talimat almayı kes" demek için el uzattık

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve önceki Aile Bakanı Derya Yanık, Sinan Burhan’ın başkanlığındaki Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda gazetecilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM’e el uzatmasını değerlendirdi.

Yanık, Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan'ın sorusu üzerine şunları söyledi:

ÇÖZÜM SÜRECİNDE KREDİ AÇILDI

"Çözüm süreci içerisinde Trabzon’da vatandaş dedi ki ya bu akan duracaksa ‘ben Abdullah Öcalan'ı evinde ağırlamaya hazırım.’ Şimdi vatandaş bu kadar geniş bir kredi açtı. O kadar geniş dedi ki gel siyasetin sınırları içine gir, öldürmeyi bırak. Ben unutuyorum. Kardeşim ben unutmaya hazırım. Ama ne yaptılar? Daha kör gözüm parmağına vekalet savaşlarının ortasına, daha şiddetli bir biçimde ve daha şımarık bir biçimde özellikle gündeme geldi.

Ama işte hendek konusunda biz yine sivilleri hukuk içerisindeki mücadelenin son derece dikkatli davranmakla beraber o saatten sonra artık kimsenin ya ne yapıyorsunuz deme lüksü kalmamıştı. Çünkü yapılabilecek her şey, açılabilecek bütün kapılar sonuna kadar açılmıştı. Ve ondan sonra terörle mücadele devam etti.

DEM SEÇİMLERİ KİMLİK SİYASETİ İLE KAZANDI

Şimdi şunu görmemiz lazım. Biz terörle mücadeleyi başardık. Ben bunu çok zamandır söylüyorum.

Ama kimlik siyasetini başaramadık, açık konuşalım.

Türkiye içerisindeki PKK'ya katılmış militan sayısı 3-5 ile sayılıyordu. Terörle mücadelemiz başarılı ama kimlik siyasetinde başarılı değiliz. Hala daha DEM Parti’nin adayları belediyelerde, milletvekillerinde seçimleri açık ara kazanıyorlar.



DEM’E ÇAĞRI: ARKADAŞ GEL

Bir defa bunu değiştirmemiz lazım. Bu iki yolla mümkün.

Ya kendi siyasetinizi öne geçireceksiniz ama kimlik siyaseti karşısında mesafe almak çok kolay değildir. Sosyolojik olarak çok kolay değildir. Ya da o siyaseti, yani o kitleyi siyasetin doğal alanına çekeceksiniz.

Bunun başka yolu yok.

Dolayısıyla şimdi biz yine el uzatıyoruz. İşte Cumhur ittifakının eli derken Cumhurbaşkanımız şunu ifade diyor ‘arkadaş siyasetin doğal alanın içine girmek istiyorsan, buyur gel. Şu Kandil ile emir konuta zincirini kes. Talimat almayı kes. Bunu yapacaksan gel siyaset içerisinde varlığını devam ettir.

Bu iyi niyetli ve önemli bir çaba. DEM’in içinde buna belki kişisel olarak olumlu yaklaşanlar olabilir. Ama kurumsal tavır ne olacak bakacağız."

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