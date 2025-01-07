DEVA Partisi Milletvekili partisinden istifa etti!

Dalgın, açıklamasında DEVA Partisi'nin farklı bir yönelim içine girdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Programına katkıda bulunduğum, kurucularından biri olduğum ve sayesinde değerli insanlarla tanışma fırsatı bulduğum partimle yollarımız ayrılıyor. Bu karar benim için kolay olmadı, ancak gelinen noktada kaçınılmazdı."

Dalgın, açıklamasında parti içindeki gözlemlerini ve eleştirilerini de paylaştı:

"Son beş yıldır DEVA Partisi’nin işleyişiyle ilgili tespitlerimi, önerilerimi ve uyarılarımı dar ve geniş çevrelerde defalarca dile getirdim. Ancak milletimizin anketlerde, 2023 ve 2024 seçimlerinde ortaya koyduğu değişim talebi maalesef karşılık bulmadı. Aynı yöntemlerle farklı sonuçlar beklemek gerçekçi değil. Ekim ayında düzenlenen büyük kongrede parti yönetiminde yer almadım ve son süreçte, siyasette mühendislik olarak algılanabilecek bazı yaklaşımların risklerini vurguladım. Bu durumun kimlik erozyonuna yol açabileceğini ve geniş kitlelere ulaşmayı zorlaştırabileceğini ifade ettim."

Dalgın, DEVA Partisi'nin kuruluş sürecindeki temel hedeflerin arkasında durduğunu vurgularken, siyaset sahnesindeki yolculuğuna farklı bir şekilde devam edeceğini belirtti:

"DEVA Partisi’nin programını hazırlarken ve partiyi kurarken; vatandaşlarımızın ortak sorunlarına somut çözümler sunmayı, Türkiye’yi yönetme iddiasını ortaya koymayı ve bunu yeni bir siyaset diliyle gerçekleştirmeyi amaçlamıştık. Bu hedeflerin hala arkasındayım. Ülkemizin sıradanlıkla mücadele etmesi, fırsatları değerlendirmesi ve dünya çapında rekabet edebilmesi için çalışmaya artan bir motivasyonla devam edeceğim."

Son olarak Yunus Emre’nin şu sözleriyle mesajını tamamladı:

"Her dem yeniden doğarız / Bizden kim usanası."