DEVA Partisi'nde istifa çatlağı büyüyor! Ahmet Faruk Ünsal istifa etti

DEVA Partisi'nde istifa çatlağı büyüyor.. Parti kurucularından Ahmet Faruk Ünsal yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. Ünsal, Ali Babacan'a yönelik "Partinin Anayasa'sını Çiğnedi" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi'nde istifa çatlağı büyüyor! Ahmet Faruk Ünsal istifa etti
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DEVA Partisi'nde sonu gelmeyen istifa depremi devam ediyor.. Son olarak Parti kurucularından Ahmet Faruk Ünsal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı sert sözlerle eleştiren Ünsal, Babacan'ın Parti yönetimlerine danışmadan seçimlere girmeme kararı aldığını söyledi.

Ünsal ayrıca, milletvekili adaylarının da Babacan tarafından tek başına belirlendiğini söyleyerek, Ali Babacan, "Partinin Anayasa'sını Çiğnedi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda istifa eden farklı bir parti kurucusu da "Deva Partisi Enkaza Dönüştü" ifadelerini kullanmıştı.

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